Фигуристка Алина Загитова удивила подписчиков фотографиями на фоне гор

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка в одиночном катании, российская спортсменка Алина Загитова опубликовала новые снимки на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

20-летняя российская фигуристка показала стройные ножки в коротких джинсовых шортах на фоне красивых гор.

Подписчики остались в восторге от снимков. "Красотка! Шорты супер", "Ножки огонь", "Ноги Алины отдельный восторг", "Нереальная красавица! А ноги - самые красивые в фигурном катании!" - написали в комментариях.

Напомним, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании. Также она становилась чемпионкой мира, Европы и России.

Алина - первая в истории России (и вторая в мире после Ким Ен А) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1985270-figuristka-alina-zagitova-udivila-podpischikov-fotografiyami-na-fone-gor/