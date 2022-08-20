Казахстан завершил Игры исламской солидарности на пятом месте в медальном зачете

Михаил Литвин. Фото: konya2021.com

Казахстанские спортсмены смогли завоевать 89 наград на Играх исламской солидарности в турецком городе Конья и заняли пятое место в медальном зачете, передает NUR.KZ.

По итогам соревнований в активе наших атлетов 27 золотых медалей. 23 раза казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала, а 39 спортсменов завершили Исламиаду на третьем месте.

В медальном зачете Казахстан стал пятым. На первом месте расположилась Турция, завоевав в общей сложности 341 награду. Узбекистан финишировал вторым (158 медалей). У Ирана 133 медали, что стало третьим результатом.

Добавим, что в рамках Игр исламской солидарности был установлен рекорд Казахстана. Легкоатлет Михаил Литвин в беге на 400 метров показал 44.94. Данное время стало новым высшим достижением в этом виде соревновательной программы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1984108-kazahstan-zavershil-igry-islamskoy-solidarnosti-na-pyatom-meste-v-medalnom-zachete/