Фигуристка Камила Валиева показала снимки с фотосессии у моря

Камила Валиева. Фото: instagram.com/kamilavalieva26/

Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Камила Валиева на своей странице в социальных сетях опубликовала снимки с фотосессии на берегу моря, передает NUR.KZ.

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"Счастье в мгновениях", - подписала пост в Instagram Валиева.

Напомним, что 16-летняя Камила Валиева является чемпионкой Европы (2022) и России (2022) по фигурному катанию.

Также она побеждала на юниорском чемпионате мира (2020) и становилась олимпийской чемпионкой (2022) в командных соревнованиях.

Камила Валиева — первая в истории фигуристка-одиночница, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе и больше 185 баллов в произвольной программе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1983748-figuristka-kamila-valieva-pokazala-snimki-s-fotosessii-u-morya/