Синхронистка Кристина Тыныбаева опубликовала фото в купальнике

Кристина Тыныбаева. Фото: instagram.com/kristina088/

Казахстанская синхронистка и девушка олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина Кристина Тыныбаева опубликовала новые снимки с отдыха в Турции, передает NUR.KZ.

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26-летняя спортсменка опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Кемере (Турция). На снимках Кристина позирует в черном купальнике.

Напомним, что в прошлом году Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин сделал предложение своей девушке - Кристине Тыныбаевой.

Кристина входила в состав национальной сборной по синхронному плаванию. Она побеждала на чемпионате Казахстана, становилась бронзовым призером чемпионата Азии и Азиатских игр, а также этапов Кубка мира.

Также Кристина Тыныбаева является мастером спорта международного класса Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1983104-sinhronistka-kristina-tynybaeva-opublikovala-foto-v-kupalnike/