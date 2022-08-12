Жена футболиста Мауро Икарди показала фото в латексном платье

Ванда Нара. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Агент и жена нападающего "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новые фотографии на своей странице в соцсетях, передает NUR.KZ.

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35-летняя женщина выложила фото в латексном платье. "Очень редко мне подходит платье", - подписала пост в Instagram Нара.

Напомним, что Ванда Нара является агентом и женой футболиста Мауро Икарди. В браке у них родились две дочери.

До Икарди Ванда встречалась с другим аргентинским футболистом - Макси Лопесом, от которого она родила трех сыновей.

Ванда Нара активно ведет свои аккаунты в соцсетях. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 13 млн пользователей. Она часто выкладывает у себя откровенные фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1982951-zhena-futbolista-mauro-ikardi-pokazala-foto-v-lateksnom-plate/