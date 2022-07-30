Тренера сборной Швеции по гандболу арестовали за шутку о бомбе в аэропорту

Иллюстративное фото: olympic.kz

Один из тренеров национальной женской сборной Швеции по гандболу был задержан полицией в аэропорту Копенгагена (Дания) после того, как пошутил о бомбе в багаже, сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел, когда сотрудник аэропорта спросил тренера о содержимом его сумки. Тот в шутку ответил о бомбе и был задержан на месте.

В тот момент специалист отправлялся на чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет, который пройдет в Северной Македонии с 30 июля по 10 августа.

"Этот человек был отстранен от выполнения своих обязанностей в ассоциации гандбола Швеции до особого распоряжения.

Подобные действия тренера не являются нормальными", – заявила менеджер сборной Швеции Ханна Фогельстрем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981003-trenera-sbornoy-shvetsii-po-gandbolu-arestovali-za-shutku-o-bombe-v-aeroportu/