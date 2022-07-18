Фигуристка Анна Щербакова показала снимки у моря

Анна Щербакова. Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_/

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию 18-летняя россиянка Анна Щербакова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

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18-летняя фигуристка выложила снимки, сделанные в Сочи (Россия) на берегу у моря.

В этом городе Анна выступила на ледовом шоу "Чемпионы". Ее показательный номер поставил известный хореограф Илья Авербух.

Напомним, что Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании. На Играх в Пекине она опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамато.

Также Анна Щербакова выигрывала чемпионат мира-2021 и трижды чемпионат России (2019, 2020, 2021).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978981-figuristka-anna-scherbakova-pokazala-snimki-u-morya/