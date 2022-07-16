"Хочется вернуться обратно": Алина Загитова вспомнила свой отдых на Мальдивах

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка в одиночном катании россиянка Алина Загитова на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

20-летняя фигуристка поделилась мыслями об отпуске.

"Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца. Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в теплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно", - написала Загитова.

Напомним, что не так давно Алина Загитова начала заниматься боксом. Она даже успела провести выставочный поединок против двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Отметим, что Алина Загитова является единственной российской фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978804-hochetsya-vernutsya-obratno-alina-zagitova-vspomnila-svoy-otdyh-na-maldivah/