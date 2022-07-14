Девушка Неймара Бруно Бьянкарди опубликовала фото в белом топе

Бруно Бьянкарди. Фото: instagram.com/brunabiancardi/

Девушка 30-летнего бразильского футболиста "Пари Сен-Жермена" Неймара модель Бруно Бьянкарди опубликовала новые фотографии в социальных сетях, передает NUR.KZ.

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27-летняя бразильянка выложила несколько снимков в белом топе, расстегнув джинсы. "Доброе утро", - подписала пост в Instagram Бьянкарди.

Напомним, что Неймар и Бруно встречаются с августа прошлого года. Не так давно модель поздравила своего парня с Днем святого Валентина.

Отметим, что Бьянкарди часто посещает матчи Неймара в чемпионате Франции.

Бруно Бьянкарди работает моделью и блогером. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 1,8 млн пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978489-devushka-neymara-bruno-byankardi-opublikovala-foto-v-belom-tope/