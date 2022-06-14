Казахстанские регбистки завоевали серебро на международном турнире в Португалии

Женская команда Казахстана по регби. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская команда Казахстана по регби-7 завоевала серебряную медаль на международном турнире "Algarve Sevens" в Альгарве (Португалия), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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В турнире приняли участие 12 команд из Франции, Португалии, Испании, Англии, Гонконга и Казахстана.

В финале наши регбистки уступили команде из Франции со счетом 14:17.

"Турнир проходил два дня. По регламенту было три группы по четыре команды в женском турнире. Мы входили в первую группу. С нами вместе находились две французские команды и испанки.

В первый день мы одолели победителей данного турнира в 2019 году со счетом 17:7. Дальше смогли и остальные команды обойти с большим отрывом. В полуфинале встретились с французскими спортсменками, очень сильной командой. Получился интересный матч, счет составил 27:21 в нашу пользу.

В финале мы вновь встретились с французской командой и, к сожалению, уступили с минимальным отрывом в три очка -17:14.

Мы смогли хорошо поработать, нарабатывали технику, подтянули молодых игроков. Только положительные эмоции от этого турнира, хотелось бы присутствовать на нем ежегодно, так как здесь собраны сильнейшие команды и это хороший опыт", - прокомментировала главный тренер команды Казахстана Анна Яковлева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1974032-kazahstanskie-regbistki-zavoevali-serebro-na-mezhdunarodnom-turnire-v-portugalii/