Файтерша Анастасия Янькова опубликовала фото в нижнем белье

Анастасия Янькова. Фото: instagram.com/anastasia_yankova/

Девушка-боец из России Анастасия Янькова порадовала своих подписчиков в социальных сетях новыми снимками из своей пикантной фотосессии в нижнем белье, пишет sportkp.ru.

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31-летняя спортсменка, совершенно не стесняясь, засветила свою огромную татуировку на теле. Снимки он выложила на своей странице в Instagram.

Такая фотосессия не оставила фанатов Анастасии равнодушными: "Роскошная девушка", "Богиня", "Татуха огонь", "Настя, ты классная", "Батюшки мои".

За карьеру в смешанных единоборствах Анастасия Янькова провела шесть боев, в которых одержала пять побед (три сдачей и два решением). Единственное поражение она потерпела от британки Кейт Джексон в мае 2018 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973682-faytersha-anastasiya-yankova-opublikovala-foto-v-nizhnem-bele/