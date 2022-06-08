Александр Тен стал победителем Кубка Европы по триатлону среди юниоров

Камил Кулик, Александр Тен и Куба Гайда . Фото: triathlon.org.kz

Казахстанец Александр Тен стал победителем юношеского Кубка Европы по триатлону, который прошел в польском городе Жешуве, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации триатлона.

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В соревновании участвовали 45 юниоров из 10 стран. Казахстан был представлен в мужской категории тремя атлетами: Александром Теном, Егором Крупяковым и Данилом Породновым.

Александр Тен стал триумфатором дня, вырвав победу у финишного створа у европейцев. Итоговое время казахстанца - 00:59:51.

Второе место занял поляк Камил Кулик (01:00:02), а его соотечественник Куба Гайда (01:00:07) замкнул тройку призеров.

Казахстанцы Егор Крупяков (01:02:05) и Данил Породнов (01:02:26) финишировали в ТОП-20: Егор стал 14-м, а Данил - 16-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973218-aleksandr-ten-stal-pobeditelem-kubka-evropy-po-triatlonu-sredi-yuniorov/