Ислам Усейнов взял бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Иллюстративное фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Ислам Усейнов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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Казахстанский спортсмен занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. По итогам соревнований Ислам Усейнов набрал 260,5 баллов, что позволило ему взять бронзовую медаль.

Серебро завоевал представитель Сербии Лазар Ковачевич, а чемпионом стал хорват Миран Маричич.

Напомним, что этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе стартовал 27 мая в Баку (Азербайджан). Турнир продлится до 7 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1971820-islam-useynov-vzyala-bronzu-na-etape-kubka-mira-po-pulevoy-strelbe/