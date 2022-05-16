Волейболистка российской команды решила покинуть клуб на фоне расистского скандала

Иллюстративное фото: pixabay.com

Волейболистка из Кубы Айлама Монтальво решила покинуть российский клуб "Уралочка" из-за расисткого скандала, сообщает Чемпионат.

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Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с "Уралочкой" в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков дает наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Болельщики "Уралочки" возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1969558-voleybolistka-rossiyskoy-komandy-reshila-pokinut-klub-na-fone-rasistskogo-skandala/