Ронни О'Салливан стал семикратным чемпионом мира по снукеру

Ронни О'Салливан. Фото: VCG/VCG via Getty Images

В Шеффилде (Англия) состоялся финал чемпионата мира по снукеру, в котором встретились британцы Ронни О'Салливан и Джадд Трамп, пишет Isport.ua.

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В первый игровой день Ронни выглядел заметно лучше и вел со счетом 12:5. Но в третьей сессии Джадд разгромил своего соперника, и интрига в матче ожила — 14:11.

В финальном отрезке матча борьба была упорной, однако победу одержал Ронни О'Салливан. Финальный счет - 18:13.

Таким образом "Ракета" в седьмой раз стал чемпионом мира и повторил вечный рекорд Стивена Хендри.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче обыграл соотечественника Шона Мерфи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967763-ronni-osallivan-stal-semikratnym-chempionom-mira-po-snukeru/