Клубы из Польши разорвали контракты с российскими бадминтонистами из-за ситуации в Украине

Бадминтон. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Польские клубы, выступающие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами, сообщает ТАСС.

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"Когда началась специальная военная операция, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций. Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне", - заявила призер чемпионатов Европы по бадминтону Ольга Морозова.

Кроме Морозовой, в чемпионате Польши также принимали участие такие российские бадминтонистки, как Евгения Косецкая, Анастасия Семенова и Наталья Перминова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967682-kluby-iz-polshi-razorvali-kontrakty-s-rossiyskimi-badmintonistami-iz-za-situatsii-v-ukraine/