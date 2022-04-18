"Получать удовольствие": Ольга Тихонова опубликовала фото с отдыха в Таиланде

Ольга Тихонова. Фото: instagram.com/tikhonova.kz/

Член женской национальной сборной Казахстана по шорт-треку Ольга Тихонова поделилась снимками своего отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 24-летняя спортсменка выложила фотографии с отдыха в Таиланде. Там она посетила буддийский храм и побывала на острове обезьян.

"Получать удовольствие. Не напрягаясь, не парясь, не испытывая тревог и волнений. Если есть возможность уйти от проблем и неудобств - это сейчас же надо сделать. Без единого сомнения" - поделилась девизом идеального отдыха Тихонова.

Напомним, что Ольга Тихонова в составе сборной Казахстана заняла пятое место в смешанной командной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также она выступила в индивидуальных соревнованиях на 1000 (заняла 24 место) и 1500 метров (получила пенальти).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965539-poluchat-udovolstvie-olga-tihonova-opublikovala-foto-s-otdyha-v-tailande/