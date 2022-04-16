Сабина Алтынбекова показала себя в красивом платье

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

25-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова порадовала своих поклонников новым видео на своей странице Instagram, передает NUR.KZ.

Сабина опубликовала бэкстейдж со съемок, где она в шикарном платье поднимается по лестнице и позирует на камеру. "Многим волейболисткам можно быть моделями", - подписала пост Алтынбекова.

Напомним, что Сабина Алтынбекова не выступает на профессиональном уровне с 2020 года. Последним ее клубом была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце 2020 года Сабина вышла замуж за Саята Салманулы. В октябре 2021 года 25-летняя волейболистка родила сына.

Отметим, что на страницу Алтынбековой в Instagram подписаны свыше миллиона пользователей. Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965356-sabina-altynbekova-pokazala-sebya-v-krasivom-plate/