Боксер Александр Усик кардинально сменил имидж (фото)

Александр Усик. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинcкий боксер Александр Усик решил кардинально сменить имидж, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 35-летний боксер выложил фото, на котором он предстал в образе настоящего казака. Теперь у Александра красуется чуб. "Все будет Украина!", - подписал снимок Усик.

Отметим, что это не первое появление Александра на публике с такой прической. В 2012 году в подобном образе Усик взял золото Олимпийских игр в Лондоне.

Ранее стало известно, что Александр Усик начал подготовку к повторному поединку с британцем Энтони Джошуа. Напомним, в первом бою украинец одержал уверенную победу по очкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1964885-bokser-aleksandr-usik-kardinalno-smenil-imidzh-foto/