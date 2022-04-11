Бывший футболист "Ливерпуля" дебютирует в боксе

Дирк Кюйт. Фото: LFC Foundation/Liverpool FC via Getty Images

Экс-нападающий сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Дирк Кюйт проведет поединок по правилам бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт De Telegraaf.

41-летний футболист примет участие в боксерском турнире "Hit it", который состоится 29 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Отмечается, что Дирк Кюйт сразится с другой знаменитостью без боксерского прошлого.

"Конечно, я пришел из футбола и немного скучаю по такому напряжению. Этот бой будет похож на матч сборной Нидерландов. Все вокруг меня будут развлекаться, но для меня это будет настоящее испытание.

Я выйду из зоны комфорта и займусь другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в следующие несколько месяцев", - цитирует слова Кюйта издание.

Напомним, что Дирк Кюйт выступал за такие команды, как "Утрехт", "Фейенорд", "Ливерпуль" и "Фенербахче". Также на его счету 104 матча за сборную Нидерландов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1964503-byvshiy-futbolist-liverpulya-debyutiruet-v-bokse/