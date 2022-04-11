NUR.KZ запустил Telegram-канал о спорте

Коллаж: NUR.KZ

NUR.KZ запустил Telegram-канал @sportnurkz о главных событиях казахстанского и мирового спорта.

Здесь вы можете узнать результаты футбольных матчей, прочитать важные новости из мира спорта, и вместе со всеми казахстанцами порадоваться победе Геннадия Головкина.

Вместе с нашими редакторами вы будете следить за яркими спортивными событиями в самом доступном формате.

Подписчики канала получают свежие новости о выступлении сборных Казахстана на мировых аренах, результаты и видео боев MMA, следят за личной жизнью спортсменов.

Помимо новостей мы публикуем интересные факты и статистику, а также захватывающие видео.

Впереди много интересного. Чтобы первыми получать главные новости казахстанского и мирового спорта, подписывайтесь на Telegram-канал СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1964402-nurkz-zapustil-telegram-kanal-o-sporte/