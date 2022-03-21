"Поцелуй меня": файтерша Валери Лореда опубликовала откровенное фото

Валери Лореда. Фото: instagram.com/valerieloureda/

Американская файтерша Валери Лореда порадовала своих поклонников новыми фотографиями, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки, подписав их: "Поцелуй меня, я кубинка".

Отметим, что Валери Лореда довольно успешно выступает в лиге Bellator. На счету 23-летней американки пять побед и одно поражение в ММА.

Начинала карьеру бойца Валери в тхэквондо. Позже она перешла в смешанные единоборства. Лореду частенько называют мисс ММА. На Instagram-аккаунт американки подписаны свыше 850 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961693-potseluy-menya-faytersha-valeri-loreda-opublikovala-otkrovennoe-foto/