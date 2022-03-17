Иллюстративное фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука вышла в финал Кубка Азии в Таиланде, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Казахстанские лучники добились успеха в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В финале наши спортсмены встретятся с командой Индии.

Добавим, что в этом виде программы Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.

Отметим, что финальный матч пройдет 19 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961316-komanda-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-vyshla-v-final-kubka-azii/