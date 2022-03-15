Казахстанец Аян Бейсенбаев выиграл чемпионат Азии по дуатлону

Аян Бейсенбаев по середине. Фото: Ассоциация триатлона Бахрейна

Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по дуатлону в Бахрейне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФТ.⠀

Аян Бейсенбаев соревновался в категории Elite, где также участвовали спортсмены из Австралии, Бахрейна, Иордании, Казахстана, Нидерландов, ОАЭ и Филиппин.

По итогам забега Аян занял первое место, преодолев дистанцию 55 километров (10 км бег, 40 км велогонка и 5 км бег) за 1 час, 52 минуты и 48 секунд.

Вторым финишировал австралиец Самуэль Майлхэм, тройку призеров замкнул Томас Кремерс из Нидерландов.

Также в десятке сильнейших оказались казахстанцы Темирлан Темиров (8 место) и Мейрлан Искаков (10 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1960828-kazahstanets-ayan-beysenbaev-vyigral-chempionat-azii-po-duatlonu/