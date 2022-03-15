Айгерим Абилкадирова - первая чемпионка мира по грэпплингу из Казахстана

Айгерим Абилкадирова. Фото: instagram.com/ab_aigerimm/

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова показала новые снимки, передает NUR.KZ.

Спортсменка на своей странице в Instagram выложила новый пост, где призналась, что болеет.

"Как дела? Я вот болею лежу. Выбери одну из фоток?" - написала Айгерим.

Отметим, что Абилкадирова является первой и единственной казахстанкой, ставшей чемпионкой мира по грэпплингу. Также на ее счету золото чемпионата Азии по грэпплингу и дзюдо.

Помимо спорта Айгерим занимается модельным бизнесом. Она часто появляется на телевидении и обложках глянцевых журналов. На страницу Абилкадировой в Instagram подписаны свыше 500 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1960797-aygerim-abilkadirova-pervaya-chempionka-mira-po-grepplingu-iz-kazahstana/