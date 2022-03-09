Зимние джунгли на высоте 3200: экстремалы устроили головокружительное шоу на Шымбулаке

Gorilla Winter Jungle: Пресс-служба / Всеволод Герасименко

В минувшее воскресенье, 6 марта, на бархатных склонах «Шымбулака» прошли соревнования на самые крутые трюки в полетах и скольжениях среди лыжников и сноубордистов от Gorilla Winter Jungle (GWJ), передает корреспондент NUR.KZ.

Не только борьбой и футболом едины. На этих выходных в Казахстане прошли очередные ежегодные соревнования на самые экстремальные трюки, выполненные мастерами полетов на сноуборде и лыжах.

6 марта склоны Шымбулака вновь превратились в "зимние джунгли". Спортсмены состязались на головокружительной высоте 3200 метров.

Gorilla Winter Jungle: Пресс-служба / Всеволод Герасименко

Катания по снежным склонам гор — по-своему уникальное увлечение. Причем не важно, чему вы отдаете предпочтение — лыжам или сноуборду. Для всех одна гора.

Что, несомненно, может подарить свежую порцию адреналина, так это прыжки на трамплинах или скольжение по различным фигурам, на которых выделывают различные трюки.

По словам организаторов, главными целями мероприятия являются: развитие фристайл направлений сноуборда и горных лыж "новой школы", а также экстремальных видов спорта в Казахстане, пропаганда здорового образа жизни, популяризация сноуборда и горных лыж среди молодежи и жителей Алматы.

Gorilla Winter Jungle: Пресс-служба / Всеволод Герасименко

В этом году райдеры сразились в дисциплинах Jibbing (катание на сноуборде и лыжах по перилам) и Big Air (трюки на трамплине).

Это именно те дисциплины, которые открывают для любителей активного отдыха безграничные горизонты.

Gorilla Winter Jungle: Пресс-служба / Всеволод Герасименко

Big Air — это дисциплина, в которой райдер разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина таких полетов может составлять от пяти до 30 метров.

К слову, начиная с Олимпийских игр 2018 года, прошедших в корейском Пхенчхане, этот вид добавили в список олимпийских дисциплин.

Jibbing — акробатика, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика. Это направление является одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде и ньюскуле (трюки на лыжах).

Gorilla Winter Jungle: Пресс-служба / Всеволод Герасименко

В этом году за бризы боролись 38 участников, из них 13 лыжников и 25 сноубордистов.

По итогам соревнования лучшим сноубордистом категории PRO в дисциплине Big Air стал Степан Деонисьев. Второе место занял Жомарт Кумакбаев, а третий результат показал Адлет Уразбаев.

Победителем в "любительской" категории сноубордистов AM стал Дмитрий Бухнин. Серебро взял райдер из Кыргызстана Алмаз Смайлкулов, а бронза досталась Рамзану Добагаеву.

Победителем среди лыжников на кикерах Big Air стал Артем Афанасьев. Второй результат завоевал Даулет Исаев, третий достался Кобылаиды Нургалиеву.

В лыжной категории Freeski лучшим стал Артем Афанасьев, а победу среди сноубордистов одержал Степан Деонисьев.

Пока в городе наблюдалась пасмурная погода, высокогорье Шымбулака порадовало собравшихся ярким весенним солнцем. Кроме того, для всех присутствующих организаторы подготовили развлекательную программу, длившуюся да вечера.

Как известно, яркое соревнование для любители лыж и сноуборда проводится всего один раз год. Поэтому теперь всем любителям остается запастись терпением и ждать следующей горной феерии в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1959795-zimnie-dzhungli-na-vysote-3200-ekstremaly-ustroili-golovokruzhitelnoe-shou-na-shymbulake/