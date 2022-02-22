Олимпийская чемпионка Эйлин Гу стала эталоном воспитания для китайских родителей

Эйлин Гу: instagram.com/eileen_gu_

18-летняя китайская лыжница Эйлин Гу, завоевавшая золото на Олимпиаде в Пекине, рискует навлечь на себя гнев китайских школьников. Это может произойти из-за того, что Эйлин идеально подпадает под образ «соседского ребенка», метафоры, которую используют китайские родители, чтобы описать образ ребенка мечты, передает Quartz.

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Многие родители в китайском обществе одержимы попытками воспитать идеального ребенка. Они делают все возможное, чтобы обеспечить его поступление в элитный университет. Детей таких родителей называют "джива", что является отсылкой к запрещенному в 50-х годах прошлого века методу использования куриной крови для допинга.

Родившаяся в США Эйлин Гу устанавливает высокую планку для такого типа родителей. Она свободно говорит на английском и китайском языках, имеет отличные академические показатели, поступила в Стэнфорд, работает моделью, а также выиграла две золотые медали на Олимпийских играх. Она также успешно справляется с необходимостью быть частью двух разных культур, китайской и американской.

Многие родители уже поклялись, что будут еще сильнее стимулировать своих детей для достижения подобных успехов. При этом другие люди задаются вопросом, имеют ли смысл такие усилия, потому что причиной успеха Эйлин Гу стал не только талант, но и ее привилегированное положение. Мать девушки принадлежит к семье из пекинской элиты. В 20 лет она уехала в США, имеет степень магистра делового администрирования в Стэнфорде и опыт работы в венчурных инвестициях. У нее были финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить своей дочери возможность перемещаться между двумя странами и брать лучшее от китайского и американского образования, а также от обеих культур.

"Ключ к успеху Эйлин — объединение лучших качеств двух миров: США и Китая. Такой путь просто недоступен большинству детей из обычных китайских семей", — сказал Е Лю, социолог и старший преподаватель международного развития в Королевском колледже Лондона.

Китайские родители давно одержимы погоней за образцами для подражания, на которых они ориентируются в воспитании детей. Одним из таких образцов стала Лю Итин, получившая национальную известность благодаря поступлению в Гарвард в 2000 году. Немногие китайцы тогда имели возможность учиться в США. Книга "Девушка из Гарварда", которую написали родители Лю, стала библией для многих китайских родителей.

При этом многие китайцы говорят, что мечтать об успехе сейчас намного легче, чем действительно идти к нему. В прошлом году власти запретили детям дошкольного возраста посещать развивающие кружки. Для многих семей именно с этих кружков начинался путь к лучшему образованию и лучшей жизни. По словам многих молодых людей, даже такие "обычные" признаки успеха, как хорошая работа, дом и семья, кажутся им настолько недоступными, что они предпочитают ничего не делать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1957090-olimpiyskaya-chempionka-eylin-gu-stala-etalonom-vospitaniya-dlya-kitayskih-roditeley/