Казахстанцы могут заработать на Олимпиаде больше, чем итальянцы и филиппинцы

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Казахстанские спортсмены получают более высокое денежное поощрение за олимпийские медали, чем их коллеги из Италии и Филиппин. CNBC проанализировали, сколько могут заработать спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине.

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Забраться на пьедестал победителей Олимпиады — вопрос национальной гордости. При этом для многих спортсменов победа на таких масштабных соревнованиях означает возможность получить существенную материальную поддержку. Международный олимпийский комитет не выплачивает призовые деньги обладателям медалей, но многие страны предоставляют денежные вознаграждения своим спортсменам за количество медалей, завоеванных ими на летних или зимних Олимпийских играх. CNBC проанализировали, сколько могут заработать спортсмены, на основе информации от различных национальных олимпийских комитетов, спортивных ассоциаций и сайта личных финансов Money Under 30.

Данные показали, что Олимпийский и Паралимпийский комитет США выплачивает своим спортсменам 37,5 тысяч долларов за каждую выигранную золотую медаль, а также 22,5 тысяч долларов за серебро и 15 тысяч долларов за бронзу. Большая часть этих призовых выплат не облагается налогом. Американские спортсмены также получают другие формы поддержки в виде медицинской страховки, доступа к первоклассным медицинским учреждениям и помощи в обучении в колледже.

Награды, которые предоставляет своим спортсменам Сингапур, почти в 20 раз больше, чем американские. Сингапурские спортсмены, завоевавшие свою первую индивидуальную золотую медаль, получают один миллион сингапурских долларов (737 тысяч долларов США). Призовые деньги облагаются налогом, и победители обязаны вернуть их часть своим национальным спортивным ассоциациям.

Казахстан платит своим спортсменам около 250 тысяч долларов за золотую медаль, Италия — около 213 тысяч долларов, Филиппины — около 200 тысяч долларов. Гонконг, который соревнуется отдельно от Китая на Олимпийских играх, в прошлом году предложил спорстменам 5 млн гонконгских долларов (641 тысяча долларов США) за золотые медали. Помимо премий за медали, победителям в этих странах предоставляют и другие компенсации. Например, когда в прошлом году филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас выиграла первое в стране олимпийское золото, ей подарили два дома и предоставили возможность летать бесплатно всю жизнь.

Аналитики считают такие высокие награды обоснованными, поскольку получить место в олимпийской команде — непростая задача. Спортсмены посвящают большую часть своей жизни подготовке к Олимпийским играм. У многих при этом нет постоянного места работы. В некоторых видах спорта оборудование, тренировки и доступ к тренировочным объектам требуют больших расходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1956166-kazahstantsy-mogut-zarabotat-na-olimpiade-bolshe-chem-italyantsy-i-filippintsy/