Казахстан выиграл бронзу на ЧМ по конькобежному спорту среди юниоров

Алина Дауранова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская команда Казахстана по конькобежному спорту завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, передает NUR.KZ.

Национальная команда в лице Дарьи Гавриловой, Алины Даурановой и Инессы Шумековой взяла бронзу в командном спринте (1.38,34). Первой в этой дисциплине стала сборная Нидерландов (1.31,04). Второй финишировала команда Южной Кореи (1.36,39).

Отметим, что данная награда стала второй для Казахстана на ЧМ среди юниоров. Ранее Алина Дауранова завоевала серебро на дистанции 1000 метров.

Напомним, что юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту прошел в Инсбруке (Австрия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1953879-kazahstan-vyigral-bronzu-na-chm-po-konkobezhnomu-sportu-sredi-yuniorov/