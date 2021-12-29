"Вечно молодая": волейболистка Сабина Алтынбекова показала фото с отдыха в Дубае

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова выложила новый пост в Instagram, передает NUR.KZ.

Сабина вместе с мужем и сыном отдыхают в Дубае (ОАЭ). Волейболистка опубликовала фотографию из местного гольф-клуба, подписав ее: "Вечно молодая".

В комментариях многие восхитились фигурой спортсменки, которая не так давно родила сына. "Никто и не поверит, что вы недавно родили. Очень красивая!", "Это вы после родов? Прекрасно", Не похожи на рожавшую, фигура классная" - пишут подписчики.

Напомним, что Алтынбекова вышла замуж в конце прошлого года. Этой осенью волейболистка впервые стала матерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949066-vechno-molodaya-voleybolistka-sabina-altynbekova-pokazala-foto-s-otdyha-v-dubae/