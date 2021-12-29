Итоги года 2021: мировые спортивные разочарования

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2021 году мировой спорт оказался полон на неожиданные исходы, в том числе и на разочарования, передает NUR.KZ.

В уходящем году прошло множество крупных соревнований, в том числе главный старт четырехлетия — Олимпийские игры. Для казахстанцев Летние игры в Токио запомнились особенно. Ведь впервые за независимость наша национальная олимпийская команда не сумела завоевать золото ОИ.

Но в мире спорта были и другие спортсмены, чьи болельщики с радостью забыли бы 2021 год. Но обо всем по порядку.

Энтони Джошуа

Многие болельщики бокса с нетерпением ждали встречу двух британцев — Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Такого интереса к супертяжелому весу не было со времен выступления Майка Тайсона. Но, к удивлению, в этом году Джошуа потерпел поражение от украинца Александра Усика. Вследствие чего ажиотаж вокруг боя Джошуа и Фьюри заметно приутих.

Теперь перед Энтони стоит очень сложная задача — взять реванш у Усика и вернут чемпионские пояса: WBA, IBF, WBO. Без этого его бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри теряет всякий смысл. Однозначно, текущий год получился для Джошуа крайне неудачным.

Роджер Федерер

Легендарный швейцарский теннисист в этом году провел один из самых слабых сезонов в своей карьере. Вероятно, мы больше и не увидим Роджера на корте. Из-за травм Федерер так и не сумел набрать оптимальную форму и показать стабильный теннис. Как итог — он завершил сезон досрочно и без единого титула.

Теперь многих волнует вопрос — завершит ли карьеру швейцарец? Роджер так и не дал однозначного ответа. Вполне возможно, он попытается еще раз выступить на "Уимблдоне" (любимый турнир швейцарца). Но теперь уже понятно, что тягаться с более молодыми и голодными теннисистами Федереру все сложнее. Но выиграть напоследок какой-нибудь турнир серии АТР 250-500 вполне способен.

Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в уходящем году потерпел два громких поражения — и оба от американца Дастина Порье. В январе Порье взял реванш у Конора за проигрыш в первом поединке. А уже летом Дастин поставил точку в противостоянии с Макгрегором.

Но самое ужасное произошло с Конором во время третьего боя — он получил открытый перелом ноги. Из-за этого ирландец полностью пропустил вторую половину 2021-го, и, вероятно, пропустит первую половину следующего года. По словам президента UFC, Макгрегор вернется в октагон летом.

"Пари Сен-Жермен"

Гегемоны французского футбола провалились в 2021 году. ПСЖ впервые за три сезона проиграл внутренний чемпионат "Лиллю". Также парижане не сумели завоевать кубок Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале "Манчестеру Сити". Но несмотря на это были победы в менее значимых турнирах — Кубок Франции и Суперкубок Франции.

В любом случае, приход Маурисио Почеттино на должность главного тренера парижан получился явно не лучшим. Перед новым сезоном ПСЖ совершил ряд громких трансферов: Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма. Но даже с таким подбором игроков парижане лишь со второго места вышли в плей-офф ЛЧ, где теперь сыграют с мадридским "Реалом".

Олимпийская сборная Казахстана

Ну и главное разочарование казахстанцев — это наша олимпийская команда. Можно с уверенностью сказать, что сборная Казахстана провалила ОИ-2020 в Токио. Ни одного золота и серебра — такого в истории страны еще не было.

В отдельных видах спорта наши спортсмены все же смотрелись хорошо. Особенно порадовали каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева, взявшие бронзовые медали.

А вот команда по боксу отличилась со знаком минус. Всего две бронзы (Сакен Бибосынов, Камшыбек Кункабаев) — так плохо наши боксеры еще никогда не выступали.

В любом случае, Олимпиада в Токио показала, что спорт в нашей стране находится в упадке. И, откровенно, пока не видно света в конце туннеля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948989-itogi-goda-2021-mirovye-sportivnye-razocharovaniya/