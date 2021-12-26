Семья Дудамель: отец выиграл чемпионат Колумбии, дочка - титул "Мисс Венесуэла"

Аманда Дудамель, Мисс Венесуэла-2021. Фото: instagram.com/amandadudamel

Тренер Рафаэль Дудамель несколько дней назад привел футбольный клуб "Депортиво" (Кали) к чемпионскому титулу в Колумбии. А его дочка Аманду два месяца стала "Мисс Венесуэла". 2021 год стал удачным для семьи, пишет телеграм-канал Фалькао не приехал.

Аманда Дудамель родилась в городе Мерида в Венесуэле. Ее отец в то время был футболистом, а мать Нахира Ньюман Торрес - агентом по недвижимости. Благодаря работе родителей, в детстве и юности Аманда пожила в таких странах, как Колумбия, Чили, ЮАР, где она научилась говорить по-английски.

Аманда училась на дизайнера одежды в городе Риме, где она прожила несколько лет и научилась говорить по-итальянски.

Из спортивных увлечений Аманды - теннис. Так же она любит занятия йогой и делать фотографии.

Она работает креативным директором Made in Petare, бренда аксессуаров, созданного для финансовой поддержки фонда Un Par Por Un Sueño. Вместе с ними, разрабатывая и продавая продукты, они вносят свой вклад в работу фонда, где более 1000 детей ежедневно питаются в разных столовых в Петаре.

Фонд Un Par Por Un Sueño так же помогает матерям, предлагая им обучение и возможности трудоустройства. Одновременно проводятся развлекательные мероприятия с детьми вместе с коллективом фонда.

«Я хотел бы, чтобы общественность знала, что за Амандой, которую они встретят, стоит очень настойчивая женщина, девушка, которая мечтала о большом с детства, и что каждый шаг, который она делает, делается с большой самоотдачей, любовью и преданностью. Аманда, которая продолжает расти и познавать себя изо дня в день и которая хочет показать всей Венесуэле, что она может быть естественной, ответственной и подлинной на пути к своей мечте", - сказал о себе Аманда Дудамель.

Модель считает себя оптимистичным человеком с большой верой. Говоря о своих стремлениях, она говорит, что надеется в будущем заняться телеиндустрией в качестве актрисы или ведущей.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948573-semya-dudamel-otets-vyigral-chempionat-kolumbii-dochka-titul-miss-venesuela/