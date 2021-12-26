Игроки "Барселоны" второй год подряд не получили подарки на рождество

Жерар Пике (Барселона). Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Футболисты "Барселоны" остались без рождественских подарков от руководства клуба, сообщает Lenta.ru.

Когда президентом команды был Хосеп Бартомеу, игроки получали от клуба в подарок телефоны, планшеты и другие технические устройства. Однако в 2020 году из-за предстоящей смены руководства традиция была отменена. Тогда ее попытался спасти французский нападающий команды Антуан гризманн, который подарил всем футболистам кошельки от известного французского бренда.

В 2021 году президентом клуба стал Жоан Лапорта. Игроки ожидали подарков от нового руководителя, однако было принято решение отказаться от них из-за финансовых проблем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948547-igroki-barselony-vtoroy-god-podryad-ne-poluchili-podarki-na-rozhdestvo/