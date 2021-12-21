Роналду в помощь жертвам землетрясения отдал свою футболку

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду решил оказать финансовую помощь жертвам землетрясения на Канарских островах. Для этого футболист выставил на аукцион свою футболку, сообщает NUR.KZ.

Аукцион пройдет 24 декабря. Вырученные средства будут переданы пострадавшим.

"Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову", — написал Роналду на футболке.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября, и только 15 декабря специалисты сообщили о том, что вулкан прекратил видимую активность. На острове было разрушено более 1,6 тыс. строений, большинство из них жилые дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947619-ronaldu-v-pomosch-zhertvam-zemletryaseniya-otdal-svoyu-futbolku/