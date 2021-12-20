Сын миллиардера вместе с подругой-моделью нарядили елку

Сандра Дзивишек и Николас Латифи. Фото: instagram.com/lillmisssandy

Захватывающая развязка сезона "Формулы-1" случилась благодаря канадскому гонщику "Уильямс" Николасу Латифи. Именно его авария лишила лидера гонки Льюиса Хэмилтона чемпионского титула, который на последнем круге вырвал гонщик "Рэд Булл" Макс Ферстаппен. Сам Латифи при этом стал предпоследним гонщиком по итогам сезона, что канадца не особо расстроило. Еще накануне решающего заезда он вместе с подругой-моделью собственноручно нарядил елку, сообщает NUR.KZ.

О том, что Латифи умеет не только крутить руль, но и вешать гирлянды, подписчики узнали из видео его подруги Сандры Дзивишек.

Николас попал в главную гоночную серию благодаря отцу Майклу Латифи. Канадский бизнесмен владеет состоянием в 2 млрд долларов и является хозяином пищевой империи Sofina (дистрибьютор кофе Lavazza, морепродуктов Rio Mare, минералки San Benedetto и многого другого). Компании семьи сходу привели в гоночную команду сына "Уильямс" спонсоров на 50 млн долларов в год, а старший Латифи выдал команде срочный кредит на 30 млн долларов под залог выступлений сына в "Ф-1" вплоть до момента погашения, пишет Sports.ru.

Сандра Дзивишек и Николас Латифи. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Сандра регулярно присутствует на заездах, хотя помимо роли девушки гонщика продолжает выступать в качестве модели.

Сандра работала моделью для нескольких транснациональных компаний, включая Vogue, London Fashion Week, Deha, Puma и WakeUp Cosmetics.

Однако основная ее профессия по специальности - юрист. Она получила степень юриста и степень магистра права в Лондоне.

Родилась Сандра в Польше, но большую часть жизни прожила в Португалии.

В юношеском возрасте Сандра профессионально занималась прыжками с шестом.

С Николасом Латифи модель начала встречаться в июне 2020 года. Она признавалась, что любит автомобили и является ярым поклонником автоспорта.

Кстати, Сандра – бывшая девушка голкипера "Ювентуса" Войчеха Шченсного. Пара разошлась в 2013-м: тогда ей было всего 19 лет, а вратарю – 23.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947466-syn-milliardera-vmeste-s-podrugoy-modelyu-naryadili-elku/