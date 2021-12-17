Компания Nike купила производителя виртуальных кроссовок (видео)

Виртуальные кроссовки. Фото: styleinsider.com.ua

Nike приобрела NFT-студию RTFKT, которая занимается созданием коллекционных предметов для метавселенных, сообщает телеграм-канал UnCos Новости.

"Это приобретение является еще одним шагом, который ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет нам обслуживать спортсменов и создателей на стыке спорта, творчества, игр и культуры. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровое присутствие и возможности Nike», — сообщил гендиректор Nike Джон Донахью, пишет rb.ru.

RTFKT основана в 2020 году Бенуа Паготто, Крисом Ле и Стивеном Василевым. Студия использует новейшие игровые движки, NFT, аутентификацию на блокчейне и дополненную реальность для создания эксклюзивных виртуальных кроссовок и других продуктов.

"Ранее в результате сотрудничества с художником-подростком FEWOCiOUS компания RTFKT запустила акцию по продаже реальных кроссовок в паре с виртуальными. В результате удалось продать около 600 пар NFT-кроссовок всего за шесть минут, что принесло RTFKT более $3,1 млн", - также сообщил UnCos Новости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947296-kompaniya-nike-kupila-proizvoditelya-virtualnyh-krossovok-video/