Звезда "Манчестер Сити" сделал романтическое предложение своей очаровательной подруге

Илкай Гюндоган и Арфауи. Фото: instagram.com/ilkayguendogan

Турецкий полузащитник английского "МанСити" Илкай Гюндоган решил жениться. Своей избранницей 31-летний футболист выбрал 26-летнюю Сару Арфауи, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

31-летний игрок сборной Германии Гюндоган украсил свою квартиру десятками букетов красных роз и воздушных шаров с надписью "Я люблю тебя".

Он стоял среди лепестков роз, сложенных в форме сердца, чтобы задать один из самых важных вопросов жизни (см. видео)

Невеста без признания во взаимной любви подписала видео: "Ты мой лучший друг, все для меня. Не могу поверить, что это правда. Спасибо за твою любовь".

Илкай Гюндоган считается одним из лучших полузащитников своего поколения с прекрасным видением поля и хладнокровием. В сезоне 2020/21 Гундуган был одним из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" и произвел впечатление на многих фанатов, но он также произвел впечатление на свою красивую девушку-модель.

Илкай и Сара вместе с начала 2021 года. Пара публично объявила о своих отношениях сначала в Instagram Сары, а затем в августе Гундуган опубликовал их милую фотографию в своем официальном профиле Instagram.

Ранее Гюндоган расстался со своей бывшей девушкой Силой Сахин. Они были вместе очень долгое время, и для всех стало неожиданностью, когда они объявили о своем расставании. Но теперь он и Сара кажутся очень счастливыми вместе, несмотря на то, что живут в разных странах.

Сара Арфауи родилась 16 июля 1995 года. По знаку зодиака она Рак, что означает, что она очень эмоциональный и любящий человек. Сара Арфауи родилась во Франции в Ницце. Но в настоящее время она живет в Италии и имеет итальянское гражданство.

Сара Арфауи - модель, снявшаяся на обложках многих известных журналов. Также она сделала несколько фотосессий для разных брендов.

Сара также является телеведущей, работающей на итальянском телевидении Rai1. Наибольшую популярность Сара приобрела, когда появилась в восьмом сезоне телешоу "Принцы и принцессы любви" на W9. Ее роль в сериале заключалась в том, чтобы соблазнить одного из соперников.

Доходы Сарры оцениваются в 30 тысяч евро в месяц. Ее жених получает намного больше. Годовая зарплата Илкая Гундугана составляет около 7 миллионов евро, а его недельная заработная плата составляет 134 615 евро , что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков "Манчестер Сити".

Рост Сары Арфауи составляет около 166 см, а ее вес - около 55 кг. У Сары темные волосы и голубые глаза. Сара перенесла несколько небольших косметических операций на губах и скулах. Она в очень хорошей форме и очень хорошо заботится о своем теле. У нее нет татуировок на теле, так как ее работа требует от нее чистой кожи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947175-zvezda-manchester-siti-sdelal-romanticheskoe-predlozhenie-svoey-ocharovatelnoy-podruge/