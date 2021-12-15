Экс-первая ракетка мира опубликовала милое фото дочери

Каролина Возняцки с дочерью. Фото: instagram.com/carowozniacki/

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки показала фото полугодовалой дочери, передает NUR.KZ.

31-летняя датчанка выложила фото шестимесячной Оливьи в Instagram, подписав ее: "Ее леворукий форхенд довольно хорош для шести месяцев".

"Она очаровательна", — написала в комментариях теннисистка Елена Веснина. "Хорошенькая девочка", — прокомментировала фото американка Винус Уильямс.

Напомним, что Каролина Возняцки завершила карьеру в 2020 году. За свою карьеру датчанка выиграла один турнир Большого шлема (Austalian Open-2018) и Итоговый турнир WTA в 2017 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947053-eks-pervaya-raketka-mira-opublikovala-miloe-foto-docheri/