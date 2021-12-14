Дерзкое ограбление игрока сборной Арегнтины произошло в Португалии

Николас Отаменди (№19). Фото: Gustavo Ortiz/picture alliance via Getty Images

Грабители пробрались в дом защитника "Бенфики" и сборной Аргентины Николаса Отаменди и связали футболиста, пишет "Газета.ру".

По сведениям источника, четверо злоумышленников напали на футболиста после того, как он с семьей вернулся в свой дом в Лиссабоне с матча с "Фамаликаном".

Сообщается, что грабители связали Отаменди и затянули на его шее ремень. После этого преступники вынесли из дома драгоценности, часы и деньги.

"Бенфика" подтвердила информацию о нападении на игрока, отметив, что никто не пострадал.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Отаменди провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

За свою карьеру защитник выступал за "Порту", "Валенсию", "Манчестер Сити" и ряд других клубов.

Сейчас аргентинцу 33 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Отаменди составляет €8 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946957-derzkoe-ograblenie-igroka-sbornoy-aregntiny-proizoshlo-v-portugalii/