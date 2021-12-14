Дочь великого гонщика Ф-1 стала встречаться с пилотом Ф-1, и он стал чемпионом

Келли Пике и Макс Ферстаппен. Фото: Mario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Макс Ферстаппен на выходных впервые в своей карьере завоевал звание чемпиона "Формулы-1". Первый, кто его поцеловал после финиша - дочка другого чемпиона Ф-1 Нельсона Пике - Келли, которая начала встречаться с Ферстаппеном год назад. В Сети сразу появились комментарии, что Келли принесла чемпионскую хватку своему возлюбленному, сообщает NUR.KZ.

Официально о своих отношениях пара объявила 1 января, когда гонщик опубликовал совместную фотографию.

"С новым годом всех! Пусть 2021-й станет запоминающимся во многих аспектах. Желаю вам успеха, любви и счастья так же, как я нашел свою любовь", – подписал Макс фото с Келли.

В Instagram Келли часто делится совместными снимками с Максом. Пара часто проводит время вместе – путешествует, ездит на соревнования, гуляет с друзьями. Девушка старается не пропускать гонки возлюбленного.

Келли рассказала, какие она чувства испытывает во время гонок Макса.

"Это, конечно, смешанные эмоции. С одной стороны, мне всегда очень радостно поддерживать его, но с другой – я всегда нервничаю, переживаю, все ли пройдет хорошо, не пострадает ли он в результате несчастного случая. Обычно страх аварии – это не первое, что приходит мне на ум, но после двух крупных аварий, в которые Макс попал в этом году, я нервничаю гораздо больше».

Ферстаппен часто попадает в скандалы. И один из них оказался связан с Келли. На вопрос одной из фанаток "какая покупка была лучшей в его жизни" Макс пошутил: "Мои девушки". На него тут же обрушился шквал критики от феминисток.

"Когда ты кумир в столь известном спорте, то должен быть более осторожен в высказываниях. С женщинами по-прежнему обращаются как с вещами. Относительно недавно мы были "практически недееспособны" по закону".

Однако голосов в поддержку Ферстаппена оказалось больше. Больше всего лайков собрал комментарий: "Кто-нибудь может объяснить, что в этом плохого? Это же просто шутка".

С 33-летней Келли в этом чемпионском сезоне 24-летний голландец стал гораздо взрослее реагировать на различные стрессовые ситуации.

Ферстаппен - второй гонщик в жизни Келли. До него она встречалась с россиянинок Даниилом Квятом. У них родилась дочка, которую назвали Пенелопа. Однако спустя несколько месяцев после появления дочери пара рассталась.

"Конечно, 90 процентов вопросов касаются Даниила, так что я отвечу на один из них, чтобы закрыть тему.

Мы с Даней остаемся лучшими друзьями и намерены создать оптимальные условия для Пенелопы. Как только карантин будет чуть менее строгим, он приедет навестить малышку", – написала Келли после расставания с Квятом.

Келли родилась 7 декабря 1988 года в немецком городе Гамбург в семье трёхкратного чемпиона мира бразильца Нельсона Пике. Всё детство девочка провела во Франции. Образование Келли получила в Европе, хотя старшие классы закончила в Бразилии.

После окончания школы девушка поступила в Мэримаунт Манхэттен Колледж в Нью-Йорке, где изучала политологию и экономику на факультете международных отношений.

Во время учёбы в колледже она прошла стажировку в области моды. Так она стала блогером и регулярным колумнистом журнала Marie Claire. Её материалы публиковали Vogue Latin America, Bergdorf Goodman и новостное агентство KCD. Также Пике принимала участие в фотосессиях в качестве модели.

Келли свободно владеет тремя языками – английским, французским и португальским. На протяжении трёх месяцев работала волонтёром в Танзании и преподавала английский язык. С 2014 года Келли руководит работой SMM-отдела электрической серии «Формула-Е».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946814-doch-velikogo-gonschika-f-1-stala-vstrechatsya-s-pilotom-f-1-i-on-stal-chempionom/