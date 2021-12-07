Легкоатлетка Дарья Клишина выложила эффектное фото в купальнике

Дарья Клишина. Фото: instagram.com/dariaklishina/

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась откровенным снимком в красном купальнике, передает NUR.KZ.

30-летняя спортсменка опубликовала новый пост в Instagram. Там она позирует в эффектном красном купальнике на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Напомним, что Дарья Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в длину.

На Олимпийских играх-2020 в Токио россиянка получила травму во время квалификации и была вынуждена сняться с соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945653-legkoatletka-darya-klishina-vylozhila-effektnoe-foto-v-kupalnike/