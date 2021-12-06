Алина Дауранова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Алина Дауранова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова заняла третье место на этапе Кубка мира среди юниоров в Германии, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Алина Дауранова взяла бронзовую медаль на дистанции 500 метров. Спортсменка преодолела ее за 39,08 секунды.

Чемпионкой же стала Пиен Смит из Нидерландов. Второе место заняла ее соотечественница Джиду Хокстра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945447-alina-dauranova-zavoevala-bronzu-na-etape-kubka-mira-po-konkobezhnomu-sportu/