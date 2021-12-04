Женская сборная Казахстана по гандболу с поражения стартовала на ЧМ-2021

Женская сборная Казахстана по гандболу. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская сборная Казахстана по гандболу неудачно стартовала на проходящем в Испании чемпионате мира, передает NUR.KZ.

В первый соревновательный день наши гандболистки уступили команде Норвегии. Итоговый счет - 18:46.

Теперь сборной Казахстана предстоит встретится с Румынией. Матч состоится в ночь с 5 на 6 декабря.

Напомним, что наши спортсменки попали в группу С вместе с командами Норвегии, Румынии и Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945303-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-s-porazheniya-startovala-na-chm-2021/