Луис Суарес взял на церемонию "Золотого мяча" жену, благодаря которой он и стал звездой

Луис Суарес и его жена София. Фото: Marc Piasecki/WireImage

Седьмой "Золотой мяч" Месси получил из рук своего друга и бывшего одноклубника Луиса Суареса. Сам уругваец хоть и остался без наград, но был в числе претендентов. Для парня из бедной семьи с 7 детьми это очередное признание его заслуг. А главным двигателем карьеры Суареса стала его жена. Прекрасную историю их любви написал Sports.ru.

Луису было семь, когда семья перебралась из Сальто (второго по величине города Уругвая) в столицу Монтевидео за более опрятной жизнью. Но с работой и деньгами лучше не стало: родители часто ссорились и развелись уже через два года. Все семеро детей – пять мальчиков и две девочки – остались с мамой.

В 15 появилась она – на два года младше, из богатой семьи и сказочно добрая, будто из параллельного мира. "В Софи я влюбился с первого взгляда", – всегда с улыбкой говорит Суарес.

Софи не смущало, что во время знакомства Луис подрабатывал уборщиком. Она жила в Солимаре (сокращение от слов «солнце» и «море») – прибрежном городке в 23 километрах от Монтевидео. Луис обожал мотаться к ней в гости, но с деньгами на дорогу постоянно возникали проблемы. Просить у братьев и матери было бессмысленно, иногда помогала только старшая сестра Джованна. Когда отказывала и она, Суарес клянчил 40 песо (их хватало на автобусный билет в обе стороны) у боссов футбольной команды "Насьональ".

"Я просил деньги у одного из руководителей клуба Уилсона Переса. Если его не было, спонсором моих свиданий становился другой глава – Хосе Луис Эспозито. Перед матчами я выпрашивал неофициальные бонусы: "Заплатите мне 20 песо, если я забью?". Этого хватало, чтобы доехать, об обратной дороге подумаю позже. Как правило, посмеявшись, мне выделяли деньги", - рассказал Суарес.

Родителей Софи очаровывал романтизм Луиса, они поражались его находчивости. Иногда он вел себя слишком свободно: мог с порога помчаться к холодильнику или, видя неразобранные пакеты из магазина, поинтересоваться, что вкусного купили ему.

«К счастью, ее мама находила меня обаятельным. Если моя дочь в 13-летнем возрасте приведет 15-летнего парня, напоминающего бродягу с неблагополучного района, я не буду с ним так добр. Но ее родители не только приняли меня – более того, я им нравился. Когда отец Софи был на работе, я помогал ее матери по дому – мог, например, включить бойлер. Когда мы с Софи о чем-то спорили, ее мама принимала мою сторону. Думаю, они ценили меня за то, что я так сильно хотел встречаться с Софи", - поведал Суарес.

Суарес дважды оставался на второй год в школе и, чтобы наверстывать программу, ходил на вечерние занятия.

"В мире Софи ты обязан учиться. Она помогала мне с домашней работой, все время повторяя: "Ты ведь не дурачок, ты просто ленишься". Впервые в жизни меня кто-то поддерживал. Софи хотела помочь, показать, что жизнь полна возможностей. Она не просто просила меня взяться за нее – она заставляла меня учиться. Мне приходилось показывать ей свою домашнюю работу, в которой она исправляла ошибки. С ней я открывал для себя новый мир, который отличался от того, где продают телефонные карточки, чтобы насобирать денег на дорогу, и гуляют ночами напролет".

Луис бесконечно переживал из-за двух вещей: неряшливого вида и невозможности дарить Софи подарки. Однажды он придумал маневр, чтобы достать хоть какие-то деньги. Но план не сработал.

"Я очень хотел зарабатывать, чтобы позволять себе эффектные свидания. В "Насьонале" футболисты собирались на стадионе, откуда на автобусе вместе 45 минут ехали на базу. Если ты жил далеко, клуб оплачивал тебе дорогу. Я хотел провернуть аферу, заявив, что переехал в другой район, чтобы мне выделяли деньги – на них я бы мог ездить к Софи и обратно. Это был идеальный вариант – клуб оплачивал бы мне дорогу, поэтому я мог отложить какую-то сумму на подарок. Но трюк не получился".

К 16 годам Суарес полностью сосредоточился на футболе, отделался от прежних увлечений, но вдруг случилось неожиданное. В 2002-м разорился банк, в котором работал отец Софи, и глава семьи остался без дела. Его брат из Испании предложил перебраться в Барселону, и вскоре семья собирала чемоданы.

Луис был подавлен. Он уже терял друзей, оставшихся в Сальто, переживал разрыв родителей и не был готов к еще одной разлуке. «У меня забрали мое все. Мне было 16, когда мы прощались, я думал, что больше никогда ее не увижу. За день до отъезда у нее дома собрались гости, и мы вдвоем выбрались на прогулку. Помню, мы стояли на остановке, и я сказал ей: «Поверить не могу, что мы больше не увидимся». В моей семье знали, кого я нашел для себя в лице Софи, и мама ценила ее семью за все, что они сделали для меня, за то, что они присматривали за мной и не дали свернуть с правильного пути. Они знали, как я буду страдать».

Видя стресс Софи перед отъездом, родители посоветовали ей получить в Барселоне профессию и вернуться работать в Уругвай – назад к Луису. Софи никогда не мечтала стать парикмахером, но решила, что это кратчайшая дорога домой. Отец вообще-то был недоволен, но подумал, что дочь еще изменит планы.

В день отъезда Софи Суарес плакал. "Она дала мне на прощанье тетрадь с текстами песен – я рыдал, когда читал их. Я считал, что нашим отношениям пришел конец. Как я мог добраться из Уругвая в Барселону, если у меня даже не было денег на дорогу до Солимара? Отныне мне не нужно было собирать карточки, чтобы доехать до Софи – теперь я искал их, чтобы найти деньги позвонить ей. Спустя месяц она набрала мне и призналась, что ей очень плохо: «Если ты не приедешь до конца года, мы больше не увидимся». Она сказала, что я должен приложить все усилия, чтобы мы встретились".

В декабре 2003-го Луис был счастлив: его агент оплатил рейс до Барселоны и обратно, а старший брат подкинул 60 долларов на мелкие расходы. Так Суарес впервые покинул Уругвай.

"Путешествие не затянулось, но я наконец понял, чего хочу от жизни и карьеры. Я хотел играть в Европе, чтобы быть вместе с Софи".

В 2005-м Суареса перевели в основу "Насьоналя", а через год в Монтевидео прилетели сотрудники "Гронингена" – правда, им был интересен не Луис, а чилийский форвард из другой команды. Но голландцы выслушали столько хорошего о 19-летнем Суаресе, что решили взглянуть и на него – в их последний свободный день у "Насьоналя" как раз был матч.

"Мы боролись за титул, и я выдал лучшую игру в сезоне, забил гол. Я понятия не имел, что меня просматривают, к тому же я никогда не слышал о Гронингене. Но хотя бы понимал, что это ближе к Барселоне, чем Монтевидео".

Без Софи Суарес мог и не задержаться в Европе. На первую тренировку "Гронингена" он заявился с 5 лишними килограммами и взбесил тренера Рона Янса: "Ты должен весить 83! Лишнее кило – и в команде тебя не будет". Поскольку Луис ничего не знал о правильном питании, за всем следила Софи: она объясняла, что пить колу каждый день дико вредно, рассказывала о пользе воды и читала лекции про углеводы и калории. "В следующий раз весы показали 83,4 кг, и Рон простил мне лишние 400 граммов.

Вскоре Суарес перебрался в "Аякс", где провел роскошные четыре года: в 110 матчах он забил 81 гол и становился лучшим бомбардиром Эредевизе. Отношения Суареса и Софи тоже развивались бурно. Они мгновенно влюбились в Амстердам и обожали лофт, который выделил "Аякс".

"Мы замечательно проводили время. Жили на берегу озера, было очень приятно. Вообще в Амстердаме невероятно классно. И в первую очередь из-за отношения окружающих. Здесь уважают твое личное пространство, пусть ты и играешь за один из ведущих клубов Европы".

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945264-luis-suares-vzyal-na-tseremoniyu-zolotogo-myacha-zhenu-blagodarya-kotoroy-on-i-stal-zvezdoy/