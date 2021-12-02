80 тыс. вместо 1,6 млн долларов или сделают инвалидом: Канчельскис рассказал об угрозах

Андрей Канчельских (справа). Фото: rusfootball.info

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как ему угрожали в одном из московских заведений, пишет "Газета.ру".

"Зашли люди, спросили: "Вы работали в Узбекистане?" Я ответил, что да. Спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись. С их стороны начали выходить матерные слова, я сделал им замечание. Они отреагировали нормально. Пять минут и они уехали", — рассказал Канчельскис.

На днях специалист обедал в кафе, куда вошли двое неизвестных в масках. Они требовали от него согласиться на более низкий гонорар за работу в узбекском футбольном клубе "Навбахор", в котором он работал до 2020 года. Канчельскис ушел из команды из-за задолженности по зарплате. Канчельскис судился, и ФИФА вынесла решение в его пользу. "Навбахор" должен был выплатить тренеру более 1,6 млн долларов.

Неизвестные предложили ему согласиться на 80 тысяч, которые предлагали ему в узбекском клубе. Неизвестные заявили, что ему сломают ноги и сделают инвалидом, если он откажется.

Экс-футболист обратился в правоохранительные органы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944829-80-tys-vmesto-16-mln-dollarov-ili-sdelayut-invalidom-kanchelskis-rasskazal-ob-ugrozah/