Казахстанцы проиграли матч за бронзу на чемпионате Азии по пляжному волейболу

Дмитрий Яковлев и Сергей Богату. Фото: olympic.kz

В Таиланде завершился "утешительный финал" чемпионата Азии по пляжному волейболу среди мужчин. В нем принимал участие казахстанский дуэт, составленный из Дмитрия Яковлева и Сергея Богату, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В матче за третье место казахстанцы играли против команды Катара. К сожалению, казахстанским волейболистам не удалось одержать победу в соревновании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу соперников.

Ранее в полуфинале Яковлев и Богату уступили дуэту из Ирана, также со счетом 2:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944249-kazahstantsy-proigral-match-za-bronzu-na-chempionate-azii-po-plyazhnomu-voleybolu/