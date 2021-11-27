София Кристин - супруга вратаря "Арсенала" Бернда Лено

София Кристин. Фото: instagram.com/sophiechristin

Голкипер "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено переживает не лучшие времена, передает NUR.KZ.

С приходом в лондонский клуб Аарона Рэмсдейла немецкий вратарь прочно сел на лавку. В такой тяжелый период Бернда мотивирует и поддерживает прекрасная супруга - София Кристин.

Недавно пара побывала на премьере фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом в главной роли.

София родилась 17 февраля 1997 года в Дюссельдорфе (Германия). Девушка прекрасно владеет тремя языками: немецкий, английский и чешский. Неудивительно, что она учится на переводчицу.

Бернд Лено и София Кристин обручились в 2020 году. У пары пока нет детей, но есть домашние питомцы.

На страницу Кристин в Instagram подписаны свыше 70 тыс. подписчиков. София любит путешествовать и выкладывать красивые снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944234-sofiya-kristin-supruga-vratarya-arsenala-bernda-leno/