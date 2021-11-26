"Мисс Казань" стала ведущей "Спартак ТВ"

Камиля Харисова. Фото: instagram.com/harisovakamilya

Камиля Харисова, которая в прошлом сезоне была ведущей хоккейного клуба "Ак Барс", сообщила, что теперь будет вести эфиры футбольного клуба "Спартак", пишет NUR.KZ со ссылкой на Instagram Харисовой.

Новой ведущей доверили вести прямой эфир с матча против "Краснодара".

"Ничего не сравнится с состоянием во время прямого эфира. Для меня это сакральные мгновения, когда я позволяю себе не думать о своих проблемах, эмоциях и переживаниях. Эфир - это максимальная концентрация в настоящем моменте. Счастлива, что свое «место под солнцем» нашла среди камер", - написала после игры Харисова.

Работа на "Спартак ТВ" - это второй за лето карьерный взлет татарской красавицы. Первый был летом, когда она попала на "Матч ТВ".

"В один из дней мне позвонили с неизвестного номера. Я не взяла трубку, но сразу перезвонила. И услышала голос Тины Канделаки. Представляете? Тина Канделаки позвонила мне лично с предложением, чтобы попробовать себя – записать тракт для «Матч ТВ»: «Интересно ли тебе это?». Было бы безумием отказаться от такого шанса. Мне ведь не гарантировали работу на канале. Но хотелось проверить, на что я способна", - рассказала Камиля.

После нескольких проб на "Матч ТВ" Харисову взял на канал как полноценного сотрудника. Однако переезд в Москву не изменил спортивных пристрастий девушки.

"Я болею в хоккее только за "Ак Барс". До сих пор захожу в трансляции матчей клуба и пишу комментарии. Смотрю игры по телевизору, теперь иду на матч «Ак Барса» в Москве. Для меня казанская история не закончилась. Я очень люблю и ценю то, что для меня сделали в "Ак Барсе". Если бы не мой клуб, может, я бы сейчас не работала на "Матч ТВ". "Ак Барс" в моём сердце навсегда", - призналась Харисова.

Камиля Харисова родилась 3 июля 1996 года. Она была творчески развитым ребенком: посещала театральную школу искусств и театр моды. Там знаменитость научилась уверенно держаться на подиуме, освоила азы актерского ремесла, хореографию и научилась делать макияж.

В 2017 году Харисова приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Казань». Ей удалось занять первое место и получить желанное звание. Стоит отметить, что до этого Камиля несколько раз пробовала себя в конкурсах подобного формата, однако, неудачно, сообщает steepmen.ru.

Хоккеем модель увлекаться начала еще в юности. Он регулярно посещала матчи местного клуба «Ак Барс». Во время одной из таких игр, красавицу заметило руководство организации. Камиля получила приглашение стать лицом и ведущей казанского клуба. С этого началась ее карьера на телевидении.

Сейчас Харисова продолжает радовать своей работой на канале «Матч ТВ». Она освещает события и матчи КХЛ. Помимо этого телеведущая регулярно лично посещает спортивные события и часто выступает в качестве комментатора и эксперта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944051-miss-kazan-stala-veduschey-spartak-tv/