Девушка-боец Перл Гонсалес опубликовала откровенное фото

Перл Гонсалес. Фото: instagram.com/pearlgonzalez/

Американская файтерша Перл Гонсалес выложила откровенное фото у себя в Instagram, передает NUR.KZ.

"Дикая в красивой упаковке" - подписала фото спортсменка. Снимок набрал более 20 тысяч лайков.

Напомним, что Перл Гонсалес выступает в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. В июне текущего года она победила Карису Сигал.

Ранее американка билась в известных промоушенах UFC и Invicta FC. На ее счету десять побед и пять поражений.

На своей странице в Instagram Гонсалес часто выкладывает откровенные снимки. К слову, на ее аккаунт подписаны свыше 270 тысяч пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943455-devushka-boets-perl-gonsales-opublikovala-otkrovennoe-foto/