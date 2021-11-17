Друг Нурмагомедова рассказал свою версию наезда на полицейского

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. Фото: lenta.ru

Друг бойца Bellator Усмана Нурмагомедова — Камал Идрисов — рассказал подробности инцидента у аэропорта Махачкалы 11 ноября, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Между тем независимый анализ видеозаписи, содержащейся в социальных сетях, показывает, что управляемое мной транспортное средство, подъехав к посту, останавливается, а не "проносится, снося ограждения и сбивая сотрудника полиции", как представляется обществу. Как видно из записи, движение автомобиля продолжилось после непродолжительного общения с сотрудником полиции в светоотражающем жилете, чей жест рукой в сторону хода движения машин я воспринял как разрешение ехать дальше, в результате чего я начал объезжать стоящий предо мною автомобиль. Также на записи видно, что в этот же момент с левой стороны дороги, со стороны водителя к заграждению подходит другой сотрудник полиции, также одетый в светоотражающую одежду, который на долю секунды отвлекает мое внимание.

В этот же момент, как видно на видеозаписи, вооруженный сотрудник Росгвардии без светоотражающего жилета, стоявший в стороне от дороги, нарушая установленные требования правил дорожного движения и должностных инструкций, резко выбежал на полосу движения транспортных средств, после чего резко прыгнул на правый бок капота, проезжающего фактически мимо него автомобиля и скатился на землю.

Здесь необходимо отметить, что в обязанности данного сотрудника входит лишь обеспечение безопасности деятельности своих коллег, а не транспортный контроль.

Второй сотрудник полиции, одетый в светоотражающую одежду, резко выдвинувшись вслед за автомобилем, тем самым закрыв мне обзор, в результате чего я в зеркале заднего вида своего автомобиля, боковые стекла которого затемнены, не мог полноценно разглядеть какие-либо последствия от небольшого, касательного столкновения сотрудника полиции с автомобилем.

Хочу пояснить, что все мои указанные действия были продиктованы лишь тем, что до вылета рейса, на который я спешил, оставалось менее 45 минут.

Это, конечно же, не оправдывает мои действия, но в то момент, находясь в спешке, не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что я с моим товарищем спокойно поехали в сторону аэропорта, прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта, пытаясь заметать следы. Очевидно, что ни один человек, совершивший преступление, не подумал бы улететь в Москву, проходя паспортный контроль.

При этом,еще до вылета с аэропорта г. Махачкалы, я позвонил знакомым, с просьбой подъехать к указанному посту полиции и извиниться. По моей просьбе, примерно в 13.30, когда мы были уже в воздухе, мои друзья подъехали к данному посту, извинились от моего имени, объяснили мои действия спешкой на рейс и предложили в случае необходимости компенсацию материального и морального вреда. Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил, за то, что подъехали с извинениями и объяснениями, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята, при следующей встрече, должны ему автографы", - описал инцидент Идрисов.

Напомним, 11 ноября автомобиль, в котором находились Камал Идрисов и брат Хабиба Нурмагомедова, сбил полицейского на КПП при въезде в махачкалинский аэропорт. Друзья торопились на рейс в Москву. По прибытии в Шереметьево, они были задержаны. Позже стало известно, что за рулем находился Идрисов; 15 ноября он был отправлен под домашний арест на два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942520-drug-nurmagomedova-rasskazal-svoyu-versiyu-naezda-na-politseyskogo/